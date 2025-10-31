Ankara Elmadağ'da 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, 5 katlı binanın 1. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Elmadağ Hasanoğlan, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 katlı bir binanın 1. katında yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi. - ANKARA