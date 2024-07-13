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Ankara'dan Tatil İçin Bartın'a Gelen Genç Denizde Boğularak Hayatını Kaybetti

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Ankara'da özel bir şirkette çalışan ve tatil için Bartın'a gelen 24 yaşındaki genç, İnkumu sahilinde yüzmek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Boğulma tehlikesi geçiren genç, sahilde görevli cankurtaran ekipleri tarafından sudan çıkarıldı ancak yolda hayatını kaybetti. Cenazenin ailesine teslim edilmesi için otopsi işlemleri yapılacak.

Ankara'dan tatil için Bartın'a gelen 24 yaşındaki genç, İnkumu sahilinde yüzmek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'da özel bir şirkette çalışan ve tatil için Bartın'a gelen Eray Armutçu, İnkumu sahilinde serinlemek amacıyla denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren Armutçu, sahilde görevli cankurtaran ekipleri tarafından fark edilerek sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gencin ailesinin Çorum'da yaşadığı ve yakınlarının cenazeyi almak için Bartın'a doğru yola çıktığı öğrenildi. Cenazenin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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