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Ankara'dan çalınan 4 büyükbaş hayvan Aksaray'da sahibine teslim edildi

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Ankara'da çalınan 4 büyükbaş hayvan, Aksaray'da hayvan pazarında satılmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından el konularak, sahibine teslim edildi. Çalınan hayvanları satmaya çalışan şüpheliler ise yakalandı.

Ankara'dan çalınan 4 büyükbaş hayvan Aksaray'da hayvan pazarında satılmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından el konularak, sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 7 Eylül'de Ankara'nın Evren ilçesi Çatalpınar Mahallesi'nde A.Ö. adlı vatandaşa ait ağıldan 4 adet büyükbaş hayvan çalındı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, M.S. ve M.Y. isimli şahıslar tarafından hayvanların köyün girişine kadar yaya olarak sürüldüğü, sonrasında M.S. isimli şahsa ait kamyonete yüklenerek çalındığı tespit edildi.

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, Evren İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT ekipleri tarafından yapılan kapsamlı araştırma ve soruşturma sonucunda, M.S. ve M.Y. isimli şahısların hayvanları Aksaray'da A.D. isimli kişiye sattığı; A.D.'nin de Aksaray hayvan pazarında hayvan alım-satımı ile uğraştığı tespit edildi. Çalınan hayvanlar Aksaray hayvan pazarında satılmaya çalışıldığı sırada tespit edilerek el konuldu ve hayvanlar sahibine teslim edildi.

Yapılan operasyon sonucunda, hayvanları çalan M.S. ve M.Y. yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Aksaray 3-sayfa Güncel ankara

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