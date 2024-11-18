Ankara'dan Aksaray'a Uyuşturucu Sevkiyatı: 2 Tutuklama

Ankara'dan Aksaray'a uyuşturucu getiren 2 şahıs tutuklandı

AKSARAY - Ankara'dan Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapan otomobile operasyon düzenleyen jandarma bin 468 adet uyuşturucu hap ele geçirirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray - Ankara Kara yolu üzerinde bir otomobile yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ankara'dan Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen jandarma KOM ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takip başlattı. Kimliklerine ve bulundukları araç plakasına ulaşan KOM ekipleri K.S. ve N.K. isimli şahsı takibe aldı. Önce teknik olarak yapılan takipte şahısların Ankara'dan Aksaray'a yola çıktıklarını belirleyen jandarma ekipleri Ankara Kara yolunda şüphelilerin bulunduğu aracı takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından yeterli delile ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken araçta yapılan aramalarda bin 468 adet uyuşturucu hap ve 1 adet pala ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.