Üye Girişi
Haberler

Ankara'daki Sanayi Bölgesindeki Yangının Bıraktığı Hasar Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki sanayi bölgesinde başlayan yangının bıraktığı hasar gün ağırınca ortaya çıktı.

Hurdacılar Sitesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede yayılan yangın, 16 saatlik bir müdahalenin ardından itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ancak, günün ilk ışıklarıyla birlikte yangının geride bıraktığı tahribat netlik kazandı. İvedikköy Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda başlayan yangın, atık kağıt ve lastiklerin alev almasıyla hızla büyüdü. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın, çevreye de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından ortaya çıkan manzara, bölgedeki hasarı gözler önüne serdi. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının etkisiyle büyük ölçüde zarar gören alanın onarımı için çalışmalar başlatıldı.

Yetkililer, yangının neden çıktığı konusunda detaylı bir inceleme başlatırken, şu ana kadar can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi. Ancak, yangının bölgedeki işletmelere ve çevreye verdiği maddi zararın büyük olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Ankara 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mardin bayram namazı saat kaçta 2024? Mardin bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde ne okumalı, hangi sureler okunur 2024? Kadir Suresi Kadir Gecesi'nde kaç kere okunur? Kadir Gecesi hangi tesbihler çekilir? Kadir Gecesinde nasıl dua edilir, hangi ibadetler yapılır? POMEM BAŞVURU 2024! 31. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis Eğitim Merkezi başvuru şartları neler? Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta 2024? Maraş bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Siirt bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bilecik bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bayburt bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Batman bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bartın bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Artvin bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Ardahan bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesi duası hangisi? Diyanet'ten Kadir Gecesi ibadetleri! Kadir gecesinde okunacak zikirler, sureler nelerdir? Malatya bayram namazı saat kaçta 2024? Malatya bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title