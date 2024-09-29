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Ankara'daki Öğrenci Yurdunda Klima Yangını Çıktı

Ankara'daki Öğrenci Yurdunda Klima Yangını Çıktı
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Ankara'da ortaokul öğrencilerine hizmet veren bir yurtta klimadan çıkan yangın, öğrenci bulunmadığı için herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya neden olmadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Ankara'da ortaokul öğrencilerine hizmet veren yurtta klimadan dolayı yangın çıktı. Öğrencilerin bulunmadığı yurttaki yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1377. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Özel Ağaç İşleri Öğrenci Yurdu'nda klimadan çıkan yangın, yurdun dış cephesinde etkili oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Ortaokul öğrencilerine hizmet veren yurtta öğrenci olmaması muhtemel bir tehlikenin önüne geçti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Sağlık ankara

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