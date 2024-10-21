Ankara'daki Markette Fare Skandalı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir marketin meyve ve sebze reyonunda fare tespit edildi. Bir vatandaş durumu kaydedip gıdaların hijenik olmadığına dikkat çekti.
Ankara'da bir marketin meyve ve sebze reyonuna giren fareyi gören bir vatandaş o anları kayda alarak, "Bu gıdanın içinde fare. Biz bunları alıyor ve yiyoruz. O farenin burada ne işi var" dedi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde hizmet veren bir marketin meyve ve sebze reyonunda fare olduğu görüldü. Bir vatandaş ise fareyi cep telefonu kamerasına kaydetti. Vatandaş, o anlara ilişkin, "Bu gıdanın içinde fare. Biz bunları alıyor ve yiyoruz. O farenin burada ne işi var" ifadesini kullandı. - ANKARA