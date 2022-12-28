Ankara'daki Gezi eylemleri davasında karar açıklandı

Ankara'da Gezi eylemleri sebebiyle 26 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan 23'üne farklı suçlardan 10 aydan 13 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası verdi.

Ankara'daki Gezi eylemleri nedeniyle 26 sanık hakkında 2016 yılında dava açıldı. 2020 yılında esasa ilişkin mütalaasını sunan savcılık, tamamı tutuksuz sanıklardan sadece 1 sanığa 'örgüt üyeliği' suçundan ceza talep ederken, 25 sanık hakkında ise aynı suçtan beraat talep etti. Mütalaada sanıklar için 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'terör örgütünün propagandasını yapma', 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçlarından ceza talep edildi.

Ankara 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına, hakkında terör örgütü DHKP/C'nin Ankara sorumlusu olduğu yönünde tanık ifadeleri bulunan sanık Bayram Dalyan ile sanık avukatları katıldı. Mahkeme, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının tamamlandığını belirterek, sanık Bayram Dalyan'a hakkındaki beyanlarla ilgili ek savunma yapması için söz verdi. Sanık Dalyan, örgüt üyesi olmadığını, hakkında beyanda bulunan gizli tanık ile tanık A.K.'nın iddialarını kabul etmediğini söyledi. Sanık Dalyan, tüm suçlamalardan beraatını talep etti.

Ardından söz alan bazı sanık avukatları, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etti. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Bayram Dalyan'a 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık hakkındaki 'yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrol şartının da devamına hükmetti.

Mahkeme, 22 sanığı ise farklı suçlardan 10 ay ile 4 yıl 11 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Batuhan Uluergüven, Can Deliduman ve Eren Tayşan ise tüm suçlardan beraat etti. - ANKARA