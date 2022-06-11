Ankara'daki fırtına çatıları uçurdu - Haberler

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Ankara'daki fırtına çatıları uçurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'daki fırtına çatıları uçurdu

Ankara'da öğleden sonra etkisini artıran fırtına çatıların uçmasına sebep oldu.

Ankara'da öğleden sonra etkisini artıran fırtına çatıların uçmasına sebep oldu. Kentin birçok noktasında çatılarda göçük ve hasar oluştu.

Ankara'da öğlen saatlerinde etkisini artıran yağış beraberinde de sağanak ve fırtınayı getirdi. Şehrin bir çok noktasında çatılar uçtu. Fırtınanın etkisiyle yerinden sökülen bir çatı ise yola düştü. Korku dolu onlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çankaya Karapınar Mahallesi'nde ise bir binanın çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak paramparça oldu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fırtına Ankara 3. Sayfa Haberler

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