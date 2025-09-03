Ankara'daki Dumanın Nedeni Kastamonu'daki Orman Yangınları
Ankara Valiliği, şehirdeki yoğun duman ve is kokusunun Kastamonu'daki devam eden orman yangınlarından kaynaklandığını açıkladı. Rüzgarın etkisiyle dumanın Ankara'ya ulaştığı belirtildi.
Ankara Valiliği tarafından, Ankara genelinde oluşan yoğun duman ve is kokusunun Kastamonu'da devam eden orman yangından kaynaklandığını açıklandı.
Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç'ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgarlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
