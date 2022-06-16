Ankara'daki devriye faaliyetlerinde 193 suçlu yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktalarında gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde 193 şahıs yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktalarında gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde 193 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 09-15 Haziran arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, yol kontrol noktalarında gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde, çeşitli suçlardan aranan 193 şahıs yakalandı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa