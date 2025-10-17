Haberler

Ankara'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay, Dışkapı Köprüsü'nde meydana geldi ve bölgeye acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Altındağ'da yer alan Dışkapı Köprüsü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.A.'nın kullandığı 06 J 0892 plakalı yolcu minibüsü, 67 TD 405 plakalı ticari minibüse çarptı. Savrulan iki araç daha sonra 06 T 0794 plakalı taksi, 06 EOR 076 plakalı hafif ticari araç, 06 ECU 122 ve 34 SF 1201 plakalı otomobillere çarptı. Çevredeki vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazaya karışan 6 araçta yaralanan 6 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Hasar alan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı tekrar normale döndü.

"Minibüs sürücülerinde kusur var"

Kazaya karışan sürücülerden Satılmış Pehlivan, "Trafik akışı durmuştu. Biz de durduk, durduğum an taksici bana vurdu. Ön tarafa doğru savruldum. Benim aracımın arka tarafı çöktü, ön tarafta da biraz hasar var. Aracımın kontrolünü kaybettiğim için ben de önümdeki arabaya çarptım. Kazanın ardından ambulans çağırdılar. Yaralılar hastaneye götürüldü. Bence minibüs sürücülerinde kusur var, öndekilerde suç yok" dedi.

Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
