Ankara'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Ankara'nın Polatlı ilçesinde tır, hafriyat kamyonu ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle E-90 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Polatlı-Eskişehir E-90 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tır, hafriyat kamyonu ve 3 otomobilin karıştığı 5 araçlı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-90 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
