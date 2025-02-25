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Ankara'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ankara'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Ankara çevre yolu Etimesgut kavşağında bir kamyonetin kaplama tekeri yerinden çıkınca 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Ankara çevre yolu Etimesgut kavşağında kamyonetin kaplama tekeri yerinden çıkarak 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara çevre yolu Etimesgut kavşağında meydana geldi. Çevre yolunda havaalanı istikamete ilerleyen kamyonetin kaplama tekeri yerinden çıktı. Yerinden çıkan tekerlek önde ilerleyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araca arkadan gelen 3 araç çarptı. Kamyon tekerinin sebep olduğu zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaparak hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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