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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Ankara'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Ankara- Samsun Karayolu Kırıkkale istikameti Kayadibi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bayram yoğunluğu nedeniyle kontrolden çıkan otomobiller birbirine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 10 aracın karıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale Samsun Ankara 3. Sayfa Haberler

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