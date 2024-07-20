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Ankara'da zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı

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Ankara'da meydana gelen zincirleme kazada, iki tır ile bir otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere nakledildi ve yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Ankara'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerine Ankara - Bolu Karayolu, Bolu istikameti Yünlü Yaylası mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Karşı yönden gelen iki tırın kafaya çarpıştığı kazaya bir otomobil de dahil oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kaza sonucu yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledildi. Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Ankara 3.Sayfa Güncel Haberler

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