Ankara'da zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı

Ankara'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerine Ankara - Bolu Karayolu, Bolu istikameti Yünlü Yaylası mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Karşı yönden gelen iki tırın kafaya çarpıştığı kazaya bir otomobil de dahil oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kaza sonucu yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledildi. Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA