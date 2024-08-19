Ankara'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 5 Gözaltı
Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 152 bin 124 adet sentetik ecza ve 46 gram esrar ele geçirildi.
Başkentte zehir tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şahıs gözaltına alındı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde belirlenen 3 ayrı ikamete düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında narkotik arama köpeği beraberinde yapılan aramalar neticesinde, 152 bin 124 adet sentetik ecza, 46 gram esrar maddesi ele geçirildi.
'Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçu kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli şahısın gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA