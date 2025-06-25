Ankara'da Yolda Kalan Tırları Zırhlı Tank Kurtarıcı Çekti
Ankara-Aksaray arasında yolda kalan yük dolu tırlar, TSK'ya ait zırhlı tank kurtarıcılar tarafından çekildi. Kurtarma işlemi için bölgeye vinçler sevk edilmiş, ancak yetersiz kalınca tanklar devreye girdi.
Ankara'da yolda kalan yük dolu tırları zırhlı tank kurtarıcı çekti.
Ankara- Aksaray arasında bir arazide ağır yükleri nedeniyle birkaç tır hareket edemeyince yolda kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kurtarıcı vinçler sevk edildi. Vincin de yetersiz kalması üzerine, devreye TSK'ya ait zırhlı tank kurtarıcılar girdi. Zırhlı tankın müdahalesiyle tırlar bölgeden çekildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa