Ankara'da Yolda Kalan Tırları Zırhlı Tank Kurtarıcı Çekti

Ankara'da yolda kalan yük dolu tırları zırhlı tank kurtarıcı çekti.

Ankara- Aksaray arasında bir arazide ağır yükleri nedeniyle birkaç tır hareket edemeyince yolda kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kurtarıcı vinçler sevk edildi. Vincin de yetersiz kalması üzerine, devreye TSK'ya ait zırhlı tank kurtarıcılar girdi. Zırhlı tankın müdahalesiyle tırlar bölgeden çekildi. - ANKARA