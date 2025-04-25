Ankara'da Yolcu Taşıyan Otobüste Yağmur Suyu Sızıntısı

Ankara'da sefer yapan özel halk otobüsünde tavandan damlayan yağmur suları yolcuların ıslanmasına neden oldu.

İddiaya göre, olay sabah saatlerinde Ege Mahallesi-Beştepe güzergahında sefer gerçekleştiren 339-7 numaralı 06 HO 1145 plakalı özel halk otobüsünde yaşandı. Özel halk otobüsünün tavanından damlayan yağmur suları yolcuların ıslanmasına neden oldu. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüs içerisinden akan suyun yolcuların üzerine damladığı ve bazı yolcuların ıslandığı görüldü. - ANKARA