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Ankara'da Yolcu Taşıyan Otobüste Yağmur Suyu Sızıntısı

Ankara'da Yolcu Taşıyan Otobüste Yağmur Suyu Sızıntısı
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Ankara'da sefer yapan bir özel halk otobüsünün tavanından damlayan yağmur suları, yolcuların ıslanmasına neden oldu. O anlar bir yolcunun kamerası tarafından kaydedildi.

Ankara'da sefer yapan özel halk otobüsünde tavandan damlayan yağmur suları yolcuların ıslanmasına neden oldu.

İddiaya göre, olay sabah saatlerinde Ege Mahallesi-Beştepe güzergahında sefer gerçekleştiren 339-7 numaralı 06 HO 1145 plakalı özel halk otobüsünde yaşandı. Özel halk otobüsünün tavanından damlayan yağmur suları yolcuların ıslanmasına neden oldu. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüs içerisinden akan suyun yolcuların üzerine damladığı ve bazı yolcuların ıslandığı görüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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