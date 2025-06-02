Ankara'da Yol Verme Kavgasında Döner Bıçağı Dehşeti

Ankara'da bir vatandaş yol verme kavgasına girdiği dolmuş şoförüne döner bıçağı çekti.

Olay Ankara'da Sincan - Ulus hattında görev yapan bir dolmuşta meydana geldi. İddialara göre, dolmuş şoförü ve bir sürücü arasında yol verme kavgası çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sürücü aracından döner bıçağıyla inerek dolmuş şoförünü tehdit etti. Olayı gören vatandaşlar, o anları kamera kaydına aldı. Kayıt altına alındığını fark eden döner bıçaklı sürücü olayı büyütmeden aracına döndü ve olay yerinden uzaklaştı. Dolmuş şoförü ise polisi arayarak şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA