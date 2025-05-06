Ankara'da Yol Verme Gerginliği Kameralara Yansıtıldı
Ankara Çevreyolunda bir otomobil sürücüsü ile tır şoförü arasında yol verme nedeniyle yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, çevredeki sürücülerin müdahalesiyle büyümeden sona erdi.
Ankara'da sürücüler arasındaki yol verme gerginliği kamerada
ANKARA - Ankara'da otomobil sürücüsünün, önünü kestiği tır şoförü ile yaşadığı gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Ankara Çevreyolunda meydana geldi. İddialara göre bir sürücü, yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı tır şoförünün önünü kesti. Taraflar arasında yaşanan gerginlik tırda yer alan kişiler tarafından anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Çıkan tartışma çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa