Ankara'da Yol Verme Gerginliği Kameralara Yansıtıldı

Ankara'da sürücüler arasındaki yol verme gerginliği kamerada

ANKARA - Ankara'da otomobil sürücüsünün, önünü kestiği tır şoförü ile yaşadığı gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Ankara Çevreyolunda meydana geldi. İddialara göre bir sürücü, yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı tır şoförünün önünü kesti. Taraflar arasında yaşanan gerginlik tırda yer alan kişiler tarafından anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Çıkan tartışma çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.