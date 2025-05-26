Ankara'da Yıldırım Düşen Minare Yandı

Ankara'da Yıldırım Düşen Minare Yandı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde inşaat halindeki Mevlana Camii'nin minaresine yıldırım düştü ve yangın çıktı. Valilik, bu olayın meydana geldiği gün için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.

Başkent'te yıldırım düşen minare yandı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir minareye yıldırım düştü. Yıldırım düşen minare alev aldı.

Ankara Valiliği tarafından il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olacağına ilişkin paylaşım yapılmıştı. Valilik, akşam saatlerine kadar kuzey ve batı ilçelerinde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarmıştı. Ankara'da etkili olan fırtına sırasında Törekent Mevlana Mahallesi'nde inşaat halinde bulunan Mevlana Camii'nin minaresine yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle alev alan minareyi gören mahalleli itfaiyeyi aradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Ayrıca fırtına sırasında Sincan'da bir ağaç şiddetli rüzgarların etkisiyle devrildi. Her iki olay da görenleri korkuttu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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