Ankara'da Yayaya Otomobil Çarptı: Yaşlı Adam Kazayı Hafif Sıyrıklarla Atlattı

Ankara'da Yayaya Otomobil Çarptı: Yaşlı Adam Kazayı Hafif Sıyrıklarla Atlattı
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde karşıya geçmek isteyen bir yaşlı adama otomobil çarptı. Kazada yaşlı adam hafif yaralarla kurtulurken, sürücü kendisini hastaneye götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, perşembe günü öğlen saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, alışveriş yapan yaşlı adam marketten çıkıp karşıya geçeceği sırada araç sürücüsü yaşlı adama çarptı. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan yaşlı adamın kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Sürücü, yaşlı adamı kendi arabasıyla hastaneye götürdü.

"Vurdu dedikleri şahıs ayaktaydı"

Dükkanında tost yaptığı sırada müşterisinin 'aha vurdu' dediğini duyan Ali Altunsoy, "İnsanlar çoğaldı birden. Ben de kapının önüne kadar geldim. Baktım, vurdu dedikleri şahıs ayaktaydı. Tahminimce 65-70 yaşlarında biriydi. Olaydan 2 saat kadar sonra aynı kişi eczanenin yanına doğru geldi. Kamera görüntüsü olup olmadığını sordu. Olayda ambulans falan da gelmedi" diye konuştu.

"Yüzünde biraz yara bere vardı"

Yaşlı adamın alışveriş yaptıktan sonra karşıya geçtiğini ifade eden Göksel Kılıç ise, "Yukardan bir araç geliyordu. Biz de garaja inmiştik. Fren sesi duyunca dışarı çıktık. Bir amcamız yere düşmüş. Tuttuk kaldırdık. Yüzünde biraz yara bere vardı. Vuran arkadaş da aldı hastaneye götürdü. Ondan sonrasını bilmiyoruz, haberimiz yok. Buranın insanı zaten, gördüğümüzde sorarız. Olay, perşembe günü öğleden sonra oldu" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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