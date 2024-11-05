Ankara'da Yaya Kazası: İki Kişi Yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde yolun karşısına geçen 2 yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Olay, Sincan ilçesi Yenikent Melih Gökçek Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmeye çalışan 2 yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA