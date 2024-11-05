Ankara'da Yaya Kazası: İki Kişi Yaralandı
Ankara'nın Sincan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde yolun karşısına geçen 2 yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Olay, Sincan ilçesi Yenikent Melih Gökçek Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmeye çalışan 2 yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA