Ankara'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Ankara'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Ankara'da yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya otomobil çarptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan adamın durumunun hafif olduğu bildirildi.

Ankara'da yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya araba çarptı. Yaya hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, İstanbul Yolu'nda meydana geldi. İddialara göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan adamı gören çevredekiler polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk incelemelerin ardından yaralıyı hastaneye götürdü. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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