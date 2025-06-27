Ankara'da Yatırım Dolandırıcılığına 9 Tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, firma isimleri kullanılarak yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 26 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin zararlı yazılımlar paylaştıkları, çalıntı kredi kartı paylaşımları, firma isimleri kullanılarak yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yaptıkları ve birçok vatandaşa ait bilgilerle panel oluşturdukları tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 Haziran'da eş zamanlı olarak 26 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 9'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince, 'Kişisel Verileri Ele Geçirme', 'Kamu Kurumuna Ait Bilişim Sistemindeki Verileri Ele Geçirme', 'Siber Güvenlik Kanunu'nda düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik olarak siber saldırı neticesinde elde edilen her türlü veriyi bulundurma" suçlarından tutuklandı.

Soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği belirtildi. - ANKARA