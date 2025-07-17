Ankara'da Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Gölbaşı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bina sakinleri, bir daireden koku geldiğini fark ederek durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin girdiği dairede 72 yaşındaki R.C. ölü bulundu. Polis ekibi tarafından yapılan ilk çalışmalar soncu cesedin 4 gündür evde olduğu belirlenirken, R.C.'nin ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA