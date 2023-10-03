Ankara'da yaşanan çatışma anı kamerada

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak ortasında yaşanan çatışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobil ile gelen bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışmaya girdi. Olay sonrası şahıs aracına binerek kaçtı. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ankara'da çatışma anı kamerada

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak ortasında yaşanan çatışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerine Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi 2141. Cadde'de meydana geldi. Otomobil ile gelen bir şahıs, cadde üzerinde bulunan bir kişiyle bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışmaya girdi. Olay sonrası otomobille gelen şahıs aracına binerek gitti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çatışma, bölgede yaşayanlarda paniğe sebep olurken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.