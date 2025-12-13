Haberler

Ankara'da yasa dışı etil alkol ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı

Ankara'da yasa dışı etil alkol ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı
Ankara'da yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 550 bin lira olan 5 ton etil alkol ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Ankara'da piyasa değeri 1 milyon 550 bin lira olan yasa dışı etil alkol ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işleyen şahıslara yönelik yapılan KOM Şube, İSTH Şube Müdürlüğü ve Polatlı ilçe Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, yapılan operasyonla piyasa değeri 1 milyon 550 bin lira olan 5 ton etil alkol araçla Ankara ilinden, İzmir iline sevki yapıldığı sırada ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile H.M ve C.M gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
