Ankara'da yarı çıplak gezen şahıs gözaltına alındı
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Ankara'da Kızılay'da yarı çıplak şekilde gezdiği görülen alkollü bir şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ankara'da Kızılay'da yarı çıplak şekilde gezdiği görülen alkollü bir şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ankara Kızılay'da alkollü olduğu iddia edilen bir şahsın yarı çıplak şekilde gezdiği görüldü. Vatandaşların polise bilgi vermesi sonucunda şahıs gözaltına alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa