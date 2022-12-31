Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da yarı çıplak gezen şahıs gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da yarı çıplak gezen şahıs gözaltına alındı

Ankara'da Kızılay'da yarı çıplak şekilde gezdiği görülen alkollü bir şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ankara'da Kızılay'da yarı çıplak şekilde gezdiği görülen alkollü bir şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ankara Kızılay'da alkollü olduğu iddia edilen bir şahsın yarı çıplak şekilde gezdiği görüldü. Vatandaşların polise bilgi vermesi sonucunda şahıs gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kızılay Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title