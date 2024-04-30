Ankara'da Yanlış Park Eden Motosiklet Sürücüsü Polise Saldırdı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yanlış yere park eden motosiklet sürücüsüne trafik ekipleri ceza yazdı. Cezaya itiraz eden sürücü polise saldırdı.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarında meydana geldi. Trafik ekipleri yanlış yere park edilen motosiklete ceza yazdı. Motorunun yanına geldiğinde cezayı fareden sürücü polis ekipleri ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma üzerine olay yerine gelen Çankaya asayiş ekipleri motor sürücüsünü gözaltına aldı. - ANKARA