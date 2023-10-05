Ankara'da bir apartman dairesinde çıkan yangına müdahale ettiği sırada dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden itfaiye eri Fahrican Yavaş için Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı'nda cenaze töreni gerçekleştirildi.

Ankara'da yangında şehit olan itfaiye eri için resmi cenaze töreni düzenlendi

Ankara'da bir apartman dairesinde çıkan yangına müdahale ettiği sırada dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden itfaiye eri Fahrican Yavaş için Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı'nda cenaze töreni gerçekleştirildi.

Keçiören'de bir apartman dairesindeki yangına müdahale ettiği sırada dumandan zehirlenen itfaiye eri Fahrican Yavaş şehit oldu. Yavaş için Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı'nda resmi cenaze töreni düzenlendi. Yavaş'ın naaşı, törenin ardından gözyaşları arasında memleketi İzmir'e gönderildi. Genç itfaiyecinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi. - ANKARA