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Ankara'da Yangın Faciası: Arkadaş İfadesiyle Suçladı

Ankara'da Yangın Faciası: Arkadaş İfadesiyle Suçladı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde çıkan yangında ağır yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmeden önce, yangının arkadaşının çıkardığını iddia etti. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Ankara'da, evinde çıkan yangın nedeniyle ağır yaralanan bir kişi, yangını arkadaşının çıkardığını iddia ettikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 26 Eylül günü Keçiören'deki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, H.İ.E. (37), olayı duymasının ardından yangının çıktığı eve gelerek mahsur kalan ağır yaralı arkadaşı Ö.Y.'yi (35) dışarıya çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, vücudunun yüzde 70'i yanan Ö.Y., kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde müşahedeye alındı. Olaydan 4 gün sonra hastanede ifadesi alınan Ö.Y., yangını arkadaşı H.İ.E.'nin bilerek çıkardığını iddia etti. 6 günlük yaşam savaşını kaybeden Ö.Y., nakledildiği başka bir hastanede 2 Ekim günü hayatını kaybetti. Ö.Y.'nin cenazesi dün Akyurt'un Çınar Köyü'ne defnedilirken, polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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