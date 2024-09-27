Ankara'da Yangın: Bir Kişi Yaralandı

Ankara'da bir binadaki dairede bir vatandaşın elleri ve vücudunun bazı yerlerinin yanması sonucu yaralandığı yangının görüntüleri ortaya çıktı.

Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde 3 gün önce bir binadadaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın diğer katlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında bir kişi elleri ve vücudunun bazı yerlerinin yanması sonucu yaralandı. Yaralı vatandaş sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Yaralı adamın hastanedeki tedavisi devam ederken, yangında büyük hasar gören evin görüntüleri ortaya çıktı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ise inceleme başlatıldı. - ANKARA