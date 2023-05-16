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Ankara'da yangın: Bir ev ve otomobil küle döndü

Ankara'da yangın: Bir ev ve otomobil küle döndü

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da istiflenmiş halde duran tahtaların tutuşması sonucu meydana gelen yangında bir ev ve otomobil küle döndü.

Ankara'da istiflenmiş halde duran tahtaların tutuşması sonucu meydana gelen yangında bir ev ve otomobil küle döndü.

Olay, Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi 1128. Sokak'ta meydana geldi. Bahçede depolanmış halde duran tahtaların bilinmeyen bir sebepten dolayı tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki ev ve garajına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, sıçradıkları gecekondu ve otomobili küle çevirirken olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangın, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altındağ Ankara 3. Sayfa Haberler

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