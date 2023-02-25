Ankara'da yangın, 3 ev kullanılmaz hale geldi 3. Sayfa Haberleri Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangın sonucu 3 ev kullanılamaz hale geldi. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangın sonucu 3 ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, Beypazarı ilçesi Karaşar beldesi Köseler Mahallesi'nde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken 3 ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Beypazarı Karaşar Ankara 3. Sayfa Haberler

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