Ankara'da Yağmur Nedeniyle Minibüs Devrildi
Mamak ilçesinde meydana gelen kazada, kaygan yolda kontrolden çıkan minibüs devrildi. Sürücü hafif yaralarla kurtuldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıkan minibüs, yol kenarına devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Mamak ilçesi Cengizhan Caddesi 846'ncı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 ZT 262 plakalı minibüs, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminde yoldan çıkarak devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
