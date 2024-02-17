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Ankara'da yabancı uyruklu tarım işçisi trafik kazasında hayatını kaybetti

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu tarım işçisi hayatını kaybetti. Kaza, Haymana-Polatlı yolu üzerinde meydana geldi. İnceleme devam ediyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu tarım işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza Polatlı ilçesinde Haymana-Polatlı yolu üzerinde meydana geldi. Soğan tarlasında çalışan Suriye uyruklu Abdullah Elhamit Polatlı, Şehir Mezarlığı'nın olduğu bölgede yolun karşısına geçmek isterken, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan tarım işçisi şarampole savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Haymana Polatlı Ankara Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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