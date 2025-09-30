Haberler

Ankara'da Villa Hırsızları Yakalandı

Çankaya ilçesinde bir villadan 40 kilogramlık çelik kasa çalan 2 maskeli hırsız, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Hırsızların kimlikleri güvenlik kameraları ve dikkatli bir izleme ile belirlendi.

Edinilen bilgilere göre olay, 27 Eylül günü Çankaya ilçesinde bir villada meydana geldi. Olayda maskeli 2 şüpheli, tellerden tırmanıp villanın camını kırarak içeri girdi. Yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı alıp kaçan şüpheliler site görevlisinin fark etmesine rağmen engellenemedi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, bir gün önce villaya eşya taşındığını belirledi.

Kolundaki saat ele verdi

Eşya taşıyan kişilerden birinin kolundaki beyaz saat, hırsızlık sırasında şüphelinin de kolundaki saat ile eşleşti. Bu detay üzerinden kimlikleri tespit edilen F.Y., M.B. ve O.B. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ev taşırken ev sahibini eve yerleşmeyeceğini öğrenince çelik kasayı çalma planı yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. - ANKARA

