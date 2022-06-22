"Ankara'da veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 'nitelikli cinsel saldırı'... "Ankara'da veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. "Ankara'da veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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