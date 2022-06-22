"Ankara'da veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 'nitelikli cinsel saldırı'... - Haberler

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"Ankara'da veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 'nitelikli cinsel saldırı'...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
'Ankara'da veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 'nitelikli cinsel saldırı'...

"Ankara'da veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"Ankara'da veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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