"Ankara'da veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 'nitelikli cinsel saldırı'...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
"Ankara'da veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
"Ankara'da veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa