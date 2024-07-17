Üye Girişi
Haberler

Ankara'da uyuyan bebeklerin yatağında yorgun mermi bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bir çift, uyuyan bebeklerinin yatağında yorgun mermi buldu. Bebeğin ailesi, kurşunun kına eğlencesinde havaya ateş eden muhtarın silahından çıktığını iddia etti.

Ankara'da bir çift, uyuyan bebeklerinin yatağında yorgun mermi buldu. Bebeğin ailesi, kurşunun kına eğlencesinde havaya ateş eden muhtarın silahından çıktığını iddia etti.

Olay, Kahramankazan'da meydana geldi. Arkadaşlarının organize ettiği doğum günü partisine katılan bir çift, duydukları silah sesi üzerine bulundukları evin çatı katında uyuttukları E.A. isimli 1 yaşındaki bebeklerinin yanına gitti. Uyuyan bebeklerinin yakınında mermi çekirdeği ve tavanda da delik gören çift, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aile, muhtarı sorumlu tuttu

Bebeğin ailesi ise, mahalle muhtarının olayın yaşandığı sıralarda sosyal medya hesabından bir kına eğlencesinde havaya ateş açtığı videosunu gördü. Silahtan çıkan kurşunun muhtara ait olduğunu iddia eden çift, muhtardan şikayetçi oldu. Polis ekiplerince incelemelerin devam ettiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler

'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı 17-18 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 18 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 18 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Temmuz günün maçları nereden izlenir? İzmir Selçuk'ta yangın! İzmir'de yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu? Konya'da gezilecek yerler: Konya seyahatinde nerelere gidilir? Konya günübirlik gezilir mi? Mustafa Sarıgül kaset iddiası hakkında ne dedi? (VİDEO) Paylaşılan video hakkında Sarıgül ve avukatlarından açıklama geldi 4 yıllık bölümler neler 2024? 4 yıllık üniversite taban puanları ne? 4 yıllık YKS taban puanları… Safranbolu'da gezilecek yerler listesi! Safranbolu'da nereye gidilir, bir günde gezilir mi? Alper Ulusoy hakemliği bıraktı mı? Alper Ulusoy kimdir? FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli? Can Keleş kimdir? Can Keleş nereli, kaç yaşında? Can Keleş hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? TUS 2. dönem sınavı ne zaman? 2024 TUS 2. dönem sınav tarihi ve oturum saatleri açıklandı mı? Fenerbahçe- Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı nerede oynanacak? Assos'ta gezilecek en güzel yerler neresi? Assos'ta denize girilir mi? Assos bir günde gezilir mi? Mustafa Sarıgül evli mi? Mustafa Sarıgül daha önce evlendi mi, sevgilisi var mı?
Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title