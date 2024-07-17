Ankara'da uyuyan bebeklerin yatağında yorgun mermi bulundu

Ankara'da bir çift, uyuyan bebeklerinin yatağında yorgun mermi buldu. Bebeğin ailesi, kurşunun kına eğlencesinde havaya ateş eden muhtarın silahından çıktığını iddia etti.

Olay, Kahramankazan'da meydana geldi. Arkadaşlarının organize ettiği doğum günü partisine katılan bir çift, duydukları silah sesi üzerine bulundukları evin çatı katında uyuttukları E.A. isimli 1 yaşındaki bebeklerinin yanına gitti. Uyuyan bebeklerinin yakınında mermi çekirdeği ve tavanda da delik gören çift, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aile, muhtarı sorumlu tuttu

Bebeğin ailesi ise, mahalle muhtarının olayın yaşandığı sıralarda sosyal medya hesabından bir kına eğlencesinde havaya ateş açtığı videosunu gördü. Silahtan çıkan kurşunun muhtara ait olduğunu iddia eden çift, muhtardan şikayetçi oldu. Polis ekiplerince incelemelerin devam ettiği aktarıldı. - ANKARA