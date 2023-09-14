Ankara'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan 2 Kişi Tutuklandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.D.'yi takibe aldı. Şahsın iki farklı ikametine düzenlenen operasyonda 16.86 gram esrar, 5.32 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D. ile ona yardım ettiği belirlenen A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA