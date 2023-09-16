Ankara'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan saha çalışmaları sonucunda Kale Mahallesi'nde T.O. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Şahsın evine yapılan baskında 290 adet ecza hap, satışa hazır folyoya sarılı 282 paket esrar, 32 gram poşetlenmemiş esrar, 409 adet captagon hap, 8 adet Ekstazi hap ve uyuşturucu madde satışından kazanıldığı değerlendirilen toplam 2 bin 250 Türk Lirası ele geçirildi. T.O. gözaltına alınırken, adli tahkikat devam ediyor. - ANKARA