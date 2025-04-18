Ankara'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 32 Tutuklama

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, 32 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, "Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik uzun süredir yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan planlı ve projeli saha çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen toplam 119 şüphelinin 17 Nisan 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli 4 ilde eşzamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" denildi.

119 şüpheliden 92'sinin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Halen aynı veya farklı suçlardan ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunan 11 şüpheli haricinde gözaltına alınması talimatı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda bu aşamada toplam 92 şüpheli yakalanmıştır. Arama işlemi tamamlanan adreslerde, 58,37 gram esrar, 3 adet ecstasy hap, 366 adet sentetik ecza, 21,91 gram metamfetamin, 383,77 gram sentetik kannobinoid (Bonzai), 4 gram A.M. maddesi, 3 tabanca, 15 fişek, 1 av tüfeği ile çeşitli suç delilleri ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında, 32 şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirilen açıklamada, "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 18 Nisan 2025 tarihi itibarıyla ifade ve sair adli işlemleri biten 32 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve belirli günlerde belirlenen yerlere başvurmak adli kontrol tedbirlerine hükmedilmiştir. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin adli kolluk nezdindeki soruşturma işlemleri ile firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmanın 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet Savcısı tarafından tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ANKARA