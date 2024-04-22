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Ankara'da uyuşturucu tedavisi isteyen babasını öldüren zanlının annesi konuştu

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Ankara'da uyuşturucu tedavisi olmasını isteyen babasını bıçaklayarak öldüren Numan Yasin Zeren'in annesi, oğlunun kendisine para vermezse evi yakacağını söyledi.

Ankara'da uyuşturucu tedavisi olmasını isteyen babasını bıçaklayarak öldüren zanlının annesi, "Oğlum bana, 'Para vermezsen evi yakarım' dedi" diye konuştu.

Ankara'da uyuşturucu tedavisi olmasını isteyen babası Mehmet Zeren'i (50) bıçaklayarak öldüren Numan Yasin Zeren'in (24) annesi Yıldız Zeren, "Oğlum bana, 'Para vermezsen evi yakarım' dedi" ifadelerine yer verdi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Numan Yasin Zeren, müşteki Yıldız Zeren ve taraf avukatları yer aldı. Mahkeme başkanı Adli Tıp raporunun henüz dava dosyasına gelmediğini belirtti.

"Para vermezsen evi yakarım"

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine anne Zeren, "Ben cezaevinde oğlum olan sanığı 2 defa ziyarete gittim. Anne olarak merhametimden gitmiştim. Ancak iki defa beni cezaevinde tehdit etti. 'Para vermezsen evi yakarım' gibi şeyler söyledi. Bu konuda herhangi bir şikayette bulunmadım. Şikayetim devam etmektedir" dedi.

Anne Zeren'in ifadelerine karşı sanık avukatı, müvekkilinin tedavi edilmesi gerektiğini söyleyerek tutukluluk durumuna itiraz etti. Sanık Zeren ise, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme sanık avukatının talebini reddederek duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Mahkeme Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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