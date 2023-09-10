Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, Diyarbakır'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği değerlendirilmesi üzerine harekete geçildi. Operasyonda, M.O. ve C.Y. isimli şüphelilerin kullandığı araçlarda 90 kilogram kubar esrar ve 260 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Diyarbakır'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu-uyarıcı madde getirilebileceğinin değerlendirilmesi üzerine harekete geçildi.

Birlikte hareket ettikleri belirlenen ve plakaları tespit edilen M.O. ile C.Y'nin kullandığı araçlar, Akıncı Gişeler istikametinde durduruldu.

Yapılan kontrollerde C.Y'nin kullandığı araçta 90 kilogram kubar esrar ile 260 gram toz esrar ele geçirildi.

M.O. ve C.Y, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.