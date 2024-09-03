Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: Evde Uyuşturucu Yetiştiren Kişi Yakalandı

Ankara'da evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle'deki evinde uyuşturucu imal eden bir kişi olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, söz konusu eve düzenledikleri operasyonda şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda yapılan aramalarda ise, 57 kök kenevir bitkisi, 54 adet Hint kenevir fidesi, 11 adet aydınlatma sistemi, 1 adet PH ölçer, 2 adet zaman ayarlı priz, 1 adet termometre, 2 adet bitki vitamini, 2 adet bitki sulamada kullanılan hortum, 2 adet çoğaltıcı ara kablosu ve 1 adet havalandırma motoru ele geçirildi. - ANKARA