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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 430 Gram Esrar ve 72 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Ankara'da yapılan 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretinin Önlenmesine' yönelik operasyonda 430 gram esrar ve 72 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli tutuklandı.

Ankara'da 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretinin Önlenmesine' yönelik çalışmalar neticesinde 430 gram esrar, 72 gram metamfetamin ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretinin Önlenmesine' yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 7- 12 Şubat tarihlerinde Altındağ, Çubuk, Şereflikoçhisar ilçelerinde uyuşturucu imal eden ve ticaretini yaptığı tespit edilen 5 şüpheliye operasyon gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda; 430 gram esrar, 72 gram metamfetamin, 24 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 500 ml uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı, 12 uyuşturucu uyarıcı hap, 50 adet kilitli paketleme poşeti, 2 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı ve 7 adet muhtelif tarihi eser ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Öte yandan, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 22 yıl 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E., Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 12 Şubat tarihinde Mamak ilçesinde yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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