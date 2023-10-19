Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

ANKARA'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile 8 ilçede 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti'ne yönelik operasyon düzenledi. 37 şüpheliye yönelik 34 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, 28 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 kilogram bonzai, 760 gram eroin, 222 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 29 uyuşturucu hap, 1 av tüfeği, 19 av tüfeği fişeği, 5 hassas terazi ve 57 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.