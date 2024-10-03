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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 28 Bin 800 Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 28 Bin 800 Ecstasy Hap Ele Geçirildi
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Ankara'da narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 28 bin 800 adet ecstasy hap ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 28 bin 800 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, belirledikleri şüphelilerin kullandığı otomobili Kızılcahamam ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 28 bin 800 adet ecstasy hap ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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